Παναθηναϊκός: Ο Μίλος Πάντοβιτς πήγε δανεικός στη Ζελέζνιτσαρ

Μία απ’ τις τελευταίες “εκκρεμότητες” στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, αφορούσε τον Μίλος Πάντοβιτς ο οποίος δεν υπολογίζεται απ’ την αρχή του καλοκαιριού στο αγωνιστικό πλάνο του Τζέικομπ Νίστρουπ και πλέον βρήκε νέα ποδοσφαιρική “στέγη”.

Ο Σέρβος επιθετικός θα αγωνιστεί για την εφετινή σεζόν 2026/27 ως δανεικός στη σερβική Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο (8η στη βαθμολογία της Super liga Srbije με 11 βαθμούς σε 7 αγώνες), χωρίς όμως στο deal με τον Παναθηναϊκό να περιλαμβάνεται κάποια οψιόν αγοράς του.

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Ο Πάντοβιτς είχε βρεθεί προ ημερών πολύ κοντά στη Γιαγκελόνια, όμως η μετεγγραφή του στην πολωνική ομάδα «χάλασε» την τελευταία στιγμή, ενώ υπήρχε σοβαρό ενδιαφέρον προ δύο εβδομάδων κι απ’ την ισπανική Βαγιαδολίδ.

“Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Μίλος Πάντοβιτς στην Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο. Ο Σέρβος επιθετικός θα παραμείνει στη σέρβικη ομάδα έως το καλοκαίρι του 2027” αναφέρεται από το “τριφύλλι”.