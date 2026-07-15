Ραπίντ Βιέννης – Παναθηναϊκός 4-1: Φιλική ήττα «καμπανάκι» για την ομάδα του Νίστρουπ

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε εύκολα με 4-1 από τη Ραπίντ Βιέννης σε φιλική αναμέτρηση 120 λεπτών και πήρε ένα καλό… μάθημα από τους Αυστριακούς ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν.

Μετά τις φιλικές νίκες στο ξεκίνημα της προετοιμασίας του, ο Παναθηναϊκός “προσγειώθηκε” απότομα από τη Ραπίντ Βιέννης, αφού είχε άσχημη εικόνα απέναντί της και δεν γνώρισε μία “βαριά” ήττα.

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Η ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ δυσκολεύτηκε από την αρχή του αγώνα να κρατήσει μακριά από την εστία της τους Αυστριακούς και ήταν κακή και στις αμυντικές της αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να δεχθεί τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο.

Η Ραπίντ Βιέννης άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό του αγώνα, με τον Τίλιο να πλασάρει αμαρκάριστος από κοντά, μετά από κόψιμο του Τουμπά και είχε δοκάρι λίγο αργότερα, σε μακρινό σουτ του ίδιου παίκτη.

Στο 19′ ο Ραστόντερ δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει για τους “πράσινους” και οι τυπικά γηπεδούχοι βρήκαν δύο ακόμη τέρματα με τον Άνταμσεν στο 37′ να εκμεταλλεύεται μία ασυνεννοησία στην άμυνα του Παναθηναϊκού και τον Χαϊνταρά να νικάει τον Πένια σε τετ-α-τετ στο 43.

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Στο δεύτερο ημίχρονο, το “τριφύλλι” ήταν βελτιωμένο και έχασε ευκαιρίες με Τσέριν και Ραστόντερ για να μειώσει το σκορ, αλλά ήταν και πάλι η Ραπίντ Βιέννης αυτή που βρήκε το γκολ με τον Σάουμπ να σκοράρει με απευθείας εκτέλεση κόρνερ στο 88′.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε τελικά το γκολ με ωραία συνεργασία του Τετέι με τον Παντελίδη και τον Έλληνα εξτρέμ να διαμορφώνει το τελικό 4-1 στο 107ο λεπτό της αναμέτρησης.

Οι “πράσινοι” πήραν έτσι το… μάθημά τους για τη συνέχεια της προετοιμασίας τους, αλλά αγωνιούν περισσότερο για την κατάσταση του Ίνγκι Ίνγκασον, ο οποίος και αποχώρησε τραυματίας από το γήπεδο.

Οι συνθέσεις στο Ραπίντ Βιέννης – Παναθηναϊκός

Ραπίντ Βιέννης (Γιοχάνες Τόρουπ): Χεντλ, Μπογια, Σέλερ, Ρο-Γιάο, Άουερ, Αμανέ, Μπάλιτς, Ντεμίρ, Τίλιο, Χαϊντάρα, Άνταμσεν.



Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια (91′ Κότσαρης), Τσάπρας (91′ Ιωάννου), Ντε Φράι (63′ Ίνγκασον, 114′ λ.τ. Βύντρα), Τουμπά (91′ Μπινιάρης), Κυριακόπουλος (91′ Λάβδας), Καμαρά (80′ Κοντούρης), Τσέριν (74′ Τσιριβέγια), Ζαρουρί (74′ Παντελίδης), Ταμπόρδα (63′ Γιάγκουσιτς), Αντίνο (63′ Κάτρης), Ραστόντερ (63′ Τετέι).