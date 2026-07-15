Ο Ίνγκασον τραυματίστηκε σοβαρά στο Ραπίντ Βιέννης – Παναθηναϊκός και αποχώρησε με δάκρυα από το γήπεδο

Ο Ίνγκι Ίνγκασον αποχώρησε τραυματίας από το φιλικό παιχνίδι που έδωσε ο Παναθηναϊκός με τη Ραπίντ Βιέννης στην Ολλανδία και υπάρχουν φόβοι ότι θα χρειαστεί να μείνει καιρό εκτός αγωνιστικής.

Λίγο πριν το φινάλε του Ραπίντ Βιέννης – Παναθηναϊκός, ο Ίνγκι Ίνγκασον έπεσε σφαδάζοντας στον αγωνιστικό χώρο και ξέσπασε σε κλάματα μέχρι να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες και να βγει υποβασταζόμενος από το γήπεδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι “πράσινοι” αγωνιούν πλέον για την κατάσταση του Ισλανδού αμυντικού, οι αντιδράσεις του οποίου δείχνουν όμως ότι έχει υποστεί σοβαρή ζημιά και θα απουσιάσει για αρκετό διάστημα από τις υποχρεώσεις της ομάδας του.

Στη φάση, ο Ίνγκασον φάνηκε να πατάει άσχημα στο χορτάρι πριν μαρκάρει με το σώμα τον αντίπαλό του.