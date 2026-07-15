Αθλητικά

Ο Ίνγκασον τραυματίστηκε σοβαρά στο Ραπίντ Βιέννης – Παναθηναϊκός και αποχώρησε με δάκρυα από το γήπεδο

Αγωνία πλέον στον Παναθηναϊκό για την κατάσταση του Ισλανδού αμυντικού
Ο Ίνγκασον τραυματίστηκε σοβαρά στο Ραπίντ Βιέννης – Παναθηναϊκός και αποχώρησε με δάκρυα από το γήπεδο
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ίνγκι Ίνγκασον αποχώρησε τραυματίας από το φιλικό παιχνίδι που έδωσε ο Παναθηναϊκός με τη Ραπίντ Βιέννης στην Ολλανδία και υπάρχουν φόβοι ότι θα χρειαστεί να μείνει καιρό εκτός αγωνιστικής.

Λίγο πριν το φινάλε του Ραπίντ Βιέννης – Παναθηναϊκός, ο Ίνγκι Ίνγκασον έπεσε σφαδάζοντας στον αγωνιστικό χώρο και ξέσπασε σε κλάματα μέχρι να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες και να βγει υποβασταζόμενος από το γήπεδο.

Οι “πράσινοι” αγωνιούν πλέον για την κατάσταση του Ισλανδού αμυντικού, οι αντιδράσεις του οποίου δείχνουν όμως ότι έχει υποστεί σοβαρή ζημιά και θα απουσιάσει για αρκετό διάστημα από τις υποχρεώσεις της ομάδας του.

Στη φάση, ο Ίνγκασον φάνηκε να πατάει άσχημα στο χορτάρι πριν μαρκάρει με το σώμα τον αντίπαλό του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
306
88
86
63
51
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo