Αθλητικά

Ο Λαφόν του Παναθηναϊκού δέχθηκε γκολ μετά από δικό του λάθος στο Γκαμπόν – Ακτή Ελεφαντοστού

Η Γκαμπόν πήρε προβάδισμα επί της Ακτής Ελεφαντοστού μετά από «γκέλα» του Λαφόν
Ο Λαφόν του Παναθηναϊκού δέχθηκε γκολ μετά από δικό του λάθος στο Γκαμπόν – Ακτή Ελεφαντοστού

Ο Αλμπάν Λαφόν ξεκίνησε βασικός στο παιχνίδι της Ακτής Ελεφαντοστού με την Γκαμπόν στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αλλά μόλις στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης δέχθηκε γκολ από δικό του λάθος.

Με ασταθή απόκρουση σε ένα σουτ χωρίς πολύ δύναμη από πλάγια θέση, ο Αλμπάν Λαφόν επέτρεψε στον Κάνγκα να σκοράρει από κοντά για την Γκαμπόν και να της δώσει το προβάδισμα έναντι της Ακτής Ελεφαντοστού.

Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού έκανε έτσι ντεμπούτο με το… αριστερό στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αφού αυτό ήταν το πρώτο του παιχνίδι στη διοργάνωση.

Ο Λαφόν προερχόταν από εξαιρετικές εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
262
238
149
104
90
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo