Αθλητικά

Ο Λάζαρος Ρότα έδωσε τη φανέλα του σε νεαρό φίλο του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη της ΑΕΚ στο αθηναϊκό ντέρμπι

Όμορφη κίνηση από τον διεθνή δεξιό μπακ της Ένωσης
Λάζαρος Ρότα
Ο Λάζαρος Ρότα με τη φανέλα της ΑΕΚ/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ κέρδισε 3-2 τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο σε ένα επεισοδιακό ντέρμπι και ο Λάζαρος Ρότα μετά την ολοκλήρωση του αγώνα έδωσε τη φανέλα του σε μικρό φίλο των πρασίνων έξω από το γήπεδο και έπειτα φωτογραφήθηκαν μαζί.

Ο Λάζαρος Ρότα δεν αρνήθηκε στον νεαρό φίλαθλο των πρασίνων, που φορούσε εμφάνιση της ομάδας του, να του δώσει τη φανέλα του από το παιχνίδι. Ο Έλληνας αμυντικός άνοιξε τη βαλίτσα του και έβγαλε την εμφάνιση της ΑΕΚ και την έδωσε στο μικρό θαυμαστή του, με τους δύο να φωτογραφίζονται και τον φίλο του «τριφυλλιού» να είναι ιδιαίτερα χαρούμενος.

 

Σίγουρα αυτές οι εικόνες σπανίζουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο και θα είναι καλό να τις βλέπουμε όλο και πιο συχνά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
96
94
92
89
72
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo