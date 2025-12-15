Ο Λάζαρος Ρότα έχει σπάσει τα «κοντέρ» στην ΑΕΚ με νέο ρεκόρ καριέρας στις ασίστ

Η ΑΕΚ ήταν “καταιγιστική” στο Αγρίνιο και “διέλυσε” τον Παναιτωλικό με 5-0, έχοντας για ένα ακόμη φετινό παιχνίδι σε εξαιρετική κατάσταση και τον Λάζαρο Ρότα, ο οποίος “τρέχει” την καλύτερη σεζόν της καριέρας του.

Μπορεί τα “φώτα” να έπεσαν δικαίως στον Λιούμπισιτς με τα δύο γκολ και τις δύο ασίστ, αλλά ο Λάζαρος Ρότα έκανε το δικό του ρεκόρ για την ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στην 14η αγωνιστική της Super League.

Ο διεθνής μπακ έδωσε ασίστ για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι της Ένωσης στο ελληνικό πρωτάθλημα και έφθασε τις 6 στη σεζόν, έχοντας ήδη ξεπεράσει την περσινή του επίδοση, που ήταν και η καλύτερη της καριέρας του μέχρι σήμερα.