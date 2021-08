Ο Αζάια Τόμας βρέθηκε στο επίκεντρο του NBA μετά το ξέσπασμά του, για το γεγονός ότι έχει μείνει εκτός πρωταθλήματος τα τελευταία χρόνια και το μέλλον του φαίνεται έτοιμο να αλλάξει προς το καλύτερο.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε κάνει τρομερές εμφανίσεις με τους Μπόστον Σέλτικς (18,1 πόντους με 4,9 τελικές πάσες κατά μέσο στην καριέρα του) αλλά στη συνέχεια οι συνεχόμενοι τραυματισμοί του, τον άφησαν χωρίς ομάδα και τις τελευταίες σεζόν ψάχνει χωρίς αποτέλεσμα το επόμενο συμβόλαιό του.

Τα κλάματά του μετά από ένα ημιεπαγγελματικό ματς στις ΗΠΑ, στο οποίο σκόραρε 81 πόντους, προκάλεσαν ντόρο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και έφεραν ακόμη και την αποθέωσή του από τον Λεμπρόν Τζέιμς, που έγραψε στο twitter: “Ναι φονιά! Συνέχισε έτσι”.

Η ανάρτηση του “Βασιλιά” πάντως είναι πιθανόν να συνδέεται και με την επιστροφή του Τόμας στο NBA, αφού γνωστός ρεπόρτερ του πρωταθλήματος, ανέφερε ότι οι Λος Άντζελες Λέικερς είναι μεταξύ των ομάδων που σκέφτονται να προσφέρουν συμβόλαιο στον 32χρονο γκαρντ.

The Lakers, among various free-agent candidates they are still considering, have weighed the potential signing of Isaiah Thomas, league sources say.



