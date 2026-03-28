Αθλητικά

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έδωσε την πρώτη ασίστ στον γιο του, Μπρόνι και έγραψε ιστορία στο NBA

Άνετη νίκη των Λέικερς επί των Νετς στο Λος Άντζελες
Ο Λεμπρόν και ο Μπρόνι Τζέιμς με τη φόρμα των Λέικερς/ Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έγραψε ιστορία για ακόμη μία φορά στο NBA, καθώς έγινε ο πρώτος μπασκετμπολίστας στην ιστορία που έδωσε ασίστ στον γιο του στο παιχνίδι των Λέικερς κόντρα στους Νετς.

Οι Λέικερς κέρδισαν 116-99 με τον Λεμπρόν Τζέιμς να έχει 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, με τη μία να είναι σε τρίποντο του Μπρόνι Τζέιμς στη δεύτερη περίοδο. Ο Ντόντσιτς ξεχώρισε για την ομάδα του Λος Άντζελες με 41 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και ισάριθμα κλεψίματα.

Ο Όστιν Ριβς ακολούθησε στο σκοράρισμα για τους Λέικερς ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 26 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

 

Οι Λέικερς έφτασαν τις 48 νίκες στο NBA και είναι στην τρίτη θέση της Δύσης και δείχνουν να βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση στα τελειώματα της σεζόν, καθώς έχουν 11 νίκες στα τελευταία 12 παιχνίδια. Οι Νετς κάνουν tanking και είναι 14οι στην Ανατολή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo