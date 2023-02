Άσχημα είναι τα μαντάτα στους Λος Άντζελες Λέικερς, σχετικά με τον τραυματισμό που αποκόμισε ο Λεμπρόν Τζέιμς στην πρόσφατη αναμέτρηση της ομάδας κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν το «The Athletic» και το «ESPN», ο Λεμπρόν Τζέιμς, μπορεί να μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες, λόγω τραυματισμού στο δεξί πόδι, κάτι που θα ήταν πλήγμα για τους Λος Άντζελες Λέικερς, στην προσπάθεια να προλάβουν τα play offs.

Τα δύο Μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν σχεδόν ταυτόχρονα την είδηση, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται επακριβώς το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ηγέτης των Λέικερς.

Σύμφωνα με το «The Athletic», ο Λεμπρόν Τζέιμς υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις και πρόκειται να συναντηθεί με ειδικούς, προκειμένου να διευκρινισθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού, που υπέστη κατά την διάρκεια της νίκης στο Ντάλας, την Κυριακή.

Θυμίζουμε ότι ο Λεμπρόν Τζέιμς έπεσε στο έδαφος σφαδάζοντας από τους πόνους, στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, μετά από επαφή με τον Ντουάϊτ Πάουελ. Στην συνέχεια, εξήγησε στο μικρόφωνο του «ESPN» ότι πάτησε το πόδι του και φεύγοντας από τα αποδυτήρια, εμφανίστηκε να χωλαίνει.

Το βράδυ της Δευτέρας (27/2), ο Τζέιμς εξέφρασε την απογοήτευσή του σε μια ανάρτηση στο Instagram, λέγοντας, «Γα*&το… αυτό είναι χάλια…!», με μια φωτογραφία που δείχνει το δεξί του πόδι με μια μικρή κάλτσα ως προστασία γύρω από τον αστράγαλό του.

From LeBron’s Instagram story just now pic.twitter.com/lBlcIeWK7J