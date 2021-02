Ο Λεμπρόν Τζέιμς τσακώθηκε και έβρισε γυναίκα την ώρα του αγώνα (videos)

Απίστευτο συμβάν στο παιχνίδι των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Ατλάντα Χοκς, καθώς ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε έντονη αντιπαράθεση με μία γυναίκα οπαδό των γερακιών.

Η ίδια ισχυρίστηκε ότι ο “Βασιλιάς” μίλησε άσχημα στον άντρα της που καθόταν δίπλα της και του είπε να “πάει να γ@μ@θ@@” με τον Λεμπρόν να την αποκαλεί “ηλίθια σκ@λ@”, πριν την μεταφέρουν εκτός γηπέδου οι άνθρωποι της ασφάλειας.

Μετά το παιχνίδι πάντως, ο ηγέτης των Λέικερς τόνισε ότι του λείπουν οι οπαδοί. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε για το περιστατικό τα εξής: «Χαίρομαι που έχουν επιστρέψει οι οπαδοί. Μου έλειψε αυτή η αλληλεπίδραση. Την χρειάζομαι, εμείς οι παίκτες την χρειαζόμαστε.

Δεν ήθελα να τους διώξουν. Ανταλλάξαμε λόγια δύο ενήλικες άντρες, είπαμε κάποια πράγματα και μετά κάποιος πετάχτηκε και είπε τα δικά του. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να την διώξουν, αλλά ίσως είχε πιει κάποια ποτά. Οι διαιτητές έκαναν αυτό που είχαν να κάνουν και είμαι ΟΚ. Το ότι έβγαλε την μάσκα ίσως να ήταν ο λόγος. Ελπίζω να μην κινδύνευσε κανείς. Πρώτα η ασφάλεια».

“I love our fans. Laker Nation and everybody else against Laker Nation.”



