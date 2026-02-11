Αθλητικά

Ο Λεσόρ απάντησε στον Ραζνάτοβιτς: «Ευτυχώς που δεν μπέρδεψα το γήπεδο του Παναθηναϊκού με του Ολυμπιακού»

Ο Γάλλος σέντερ σχολίασε τα λόγια του Μίσκο Ραζνάτοβιτς σχετικά με το «διαζύγιό» τους
Ο Ματίας Λεσόρ
Ο Ματίας Λεσόρ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Ματίας Λεσόρ θέλησε να απαντήσει με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο στα λόγια του Μίσκο Ραζνάτοβιτς σχετικά με τη μεταγραφή του στον Ερυθρό Αστέρα στο παρελθόν και το έκανε μπλέκοντας τον Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό.

«Χθες που μιλούσαμε ήμουν σε μεγάλο καβγά με τη μητέρα μου και σου είπα Παρτιζάν, ενώ εννοούσα Ερυθρό Αστέρα». Του απάντησα: «Ξέρεις τι, Ματίας; Αν τώρα σε πάω στον Ερυθρό Αστέρα, θα είμαι εχθρός για πάντα.

Ο κόσμος θα πιστέψει ότι πήρα το συμβόλαιο της Παρτιζάν για να εξασφαλίσω καλύτερους όρους αλλού», ανέφερε ο Ραζνάτοβιτς σχετικά με τη μεταγραφή του Λεσόρ στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο σέντερ του «τριφυλλιού» έκανε story για να απαντήσει στον πρώην μάνατζέρ του και φυσικά έδωσε μία χιουμοριστική χροιά σε όλη τη διαμάχη. «Ευτυχώς δεν τσακώθηκα με τη μητέρα μου χθες βράδυ, θα είχα μπερδέψει το ΣΕΦ με το Telekom Center», έγραψε ο Λεσόρ στο instagram.

