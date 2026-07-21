Ο Λεσόρ αποχαιρέτησε τον Όσμαν: Σου εύχομαι τα καλύτερα αδερφέ μου

Ο Τσέντι Όσμαν πήρε τη μεγάλη απόφαση το φετινό καλοκαίρι να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό και την Euroleague και να πάει στον ΠΑΟΚ, του οποίου θα ηγηθεί στο Eurocup.

Ο Τούρκος φόργουορντ ήταν ένα από τα αγαπημένα παιδιά των αποδυτηρίων του Παναθηναϊκού, με τον Ματίας Λεσόρ να αποχαιρετάει τον καλό φίλο του, Όσμαν, με ανάρτησή του στα social media.

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“Σου εύχομαι τα καλύτερα αδερφέ μου”, έγραψε ο Γάλλος ψηλός σε story στο Instagram.

Ο Τσέντι Όσμαν αγωνίστηκε για δύο χρόνια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας, ωστόσο ο ρόλος του φέτος θα ήταν σίγουρα πιο περιορισμένος με τον ερχομό του Μπόνγκα.