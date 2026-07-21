Αθλητικά

Ο Λεσόρ αποχαιρέτησε τον Όσμαν: Σου εύχομαι τα καλύτερα αδερφέ μου

Ο Τούρκος φόργουορντ είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ
EUROKINISSI
EUROKINISSI
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Ο Τσέντι Όσμαν πήρε τη μεγάλη απόφαση το φετινό καλοκαίρι να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό και την Euroleague και να πάει στον ΠΑΟΚ, του οποίου θα ηγηθεί στο Eurocup.

Ο Τούρκος φόργουορντ ήταν ένα από τα αγαπημένα παιδιά των αποδυτηρίων του Παναθηναϊκού, με τον Ματίας Λεσόρ να αποχαιρετάει τον καλό φίλο του, Όσμαν, με ανάρτησή του στα social media.

“Σου εύχομαι τα καλύτερα αδερφέ μου”, έγραψε ο Γάλλος ψηλός σε story στο Instagram.

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Ο Τσέντι Όσμαν αγωνίστηκε για δύο χρόνια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας, ωστόσο ο ρόλος του φέτος θα ήταν σίγουρα πιο περιορισμένος με τον ερχομό του Μπόνγκα.

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