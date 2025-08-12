O Λεβαδειακός ανακοίνωσε τον Γιούρι Λοντίγκιν

Παίκτης του Λεβαδειακού με κάθε επισημότητα είναι ο Γιούρι Λοντίγκιν, καθώς ο σύλλογος ανακοίνωσε τη μεταγραφή του έμπειρου τερματοφύλακα, ο οποίος αποτελεί μια σημαντική ενίσχυση στην ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Γιούρι Λοντίγκιν π όσφατα έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό και παρότι είχε βρεθεί κοντά στη μετακίνησή του στην Αλ Καλίτζ της Σαουδικής Αραβίας, τελικά η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Κάπως έτσι ο Λεβαδειακός κινήθηκε για την απόκτησή του και αφού απέσπασε το ναι του παίκτη, προχώρησε στην ανακοίνωσή του.

Με παραστάσεις από το ελληνικό και το ρωσικό πρωτάθλημα, αλλά και εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο πρώην τερματοφύλακας της Ζενίτ, της Ξάνθης και του Παναθηναϊκού αποτελεί σαφή αναβάθμιση για τη θέση κάτω από τα δοκάρια.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Γιούρι Λοντίγκιν.

Η ομάδα μας συνεχίζει την ενίσχυσή της με έναν έμπειρο τερματοφύλακα που κουβαλάει σημαντικές παραστάσεις από την επιτυχημένη παρουσία του στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει φορέσει τόσο το ελληνικό εθνόσημο σε επίπεδο U21 (3 συμ.), όσο και τη φανέλα της εθνικής Ανδρών της Ρωσίας (11 συμ.).

Γεννημένος στις 26/5/90 στο Βλαντιμίρ της Ρωσίας από Ρώσο πατέρα και Ελληνίδα μητέρα, ερχόμενος από μικρή ηλικία στην Ελλάδα. Έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στην Ξάνθη, όπου αγωνίστηκε για μία τετραετία, πριν πάρει μεταγραφή στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (2013-19), με την οποία κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και δύο Σούπερ Καπ.

Τον Γενάρη του 2019 επέστρεψε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό, ενώ η επόμενη σεζόν τον βρήκε αρχικά στην τουρκική Γκαζιαντέπ, πριν επιστρέψει στη Ρωσία για την Άρσεναλ Τούλα. Στο β’ μισό της σεζόν 2020-21 γύρισε ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα για να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα, στον οποίο αγωνίστηκε για 1,5 χρόνο. Την περίοδο 2021-22 αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας της Super League και συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος.

Το 2022 μετακόμισε στον Παναθηναϊκό, στον οποίο αγωνίστηκε για τρία χρόνια και κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας (2024), με τον ίδιο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Επιπλέον διαθέτει μεγάλη εμπειρία και σε διεθνές επίπεδο, μετρώντας συνολικά 48 συμμετοχές στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA (Champions League, Europa League, Conference League).

Γιούρι σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!».