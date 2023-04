Τα σενάρια για το μέλλον του Λιονέλ Μέσι έχουν “φουντώσει” τον τελευταίο καιρό και μία έγκυρη Αργεντινή δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι αποφάσισε να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα.

Ο Μέσι θεωρείται δεδομένο ότι θα αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν το καλοκαίρι, οπότε και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του και η Βερόνικα Μπρουνάτι είπε σε εκπομπή του Fox Sports Argentina, ότι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του θα είναι η Μπαρτσελόνα.

Οι φήμες για την επιστροφή του Αργεντινού σούπερ σταρ στο Καμπ Νόου, είναι πολλές τον τελευταίο καιρό και μένει να φανεί αν όντως αποφάσισε να φορέσει ξανά τη φανέλα των “μπλαουγκράνα”, όπως ανέφερε το ρεπορτάζ της Μπρουνάτι.

🚨🚨✅| Leo Messi has already made the final decision to join FC Barcelona this summer!@verobrunati [🥇] pic.twitter.com/S9ifToh52c