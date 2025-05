Ο Λιονέλ Μέσι έγινε έξαλλος με τον διαιτητή μετά το νέο στραβοπάτημα της Ίντερ Μαϊάμι

Η Ίντερ Μαϊάμι ήρθε ισόπαλη με 3-3 απέναντι στην Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς, με τον Λιονέλ Μέσι να εκνευρίζεται με τον διαιτητή του αγώνα για ένα φάουλ που δεν δόθηκε.

Μάλιστα ο Λιονέλ Μέσι δεν έμεινε μόνο εκεί, καθώς ο αρχηγός της Ίντερ Μαϊάμι θέλησε να τα… ψάλει στον διαιτητή, με την εικόνα του νευριασμένου «Λιο» να γίνεται viral.

Μάλιστα ο ρέφερι ο οποίος φάνηκε να απορεί με τα νεύρα του Μέσι, φέρεται να του είπε «φύγε αλλιώς θα σε αποβάλω», με τον ίδιο να βγάζει μια κίτρινη κάρτα πως τον Αργεντινό μετά το τέλος του παιχνιδιού!

Lionel Messi is angry with the referee after the end of the match and the referee shows him a yellow card pic.twitter.com/Na8fLBuHTg