Ο Λιονέλ Μέσι έμεινε εκτός αποστολής από την Εθνική Αργεντινής

Ο Λιονέλ Μέσι έμεινε εκτός από τις κλήσεις του Λιονέλ Σκαλόνι στην Εθνική Αργεντινής αναφορικά με τα παιχνίδια της «αλμπισελέστε» απέναντι σε στην Ουρουγουάη (22/03) και τη Βραζιλία (26/03) για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ο Λιονέλ Μέσι μπορεί να έκανε τα μαγικά του με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι στο παιχνίδι κόντρα στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ, ωστόσο ο «Λιο» αποκόμισε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού το οποίο δεν θα του επιτρέψει να βρεθεί στην αποστολής της Εθνικής ομάδας της Αργεντινής.

Οι ενοχλήσεις του ίδιου όπως αναφέρουν από το εξωτερικό δεν αποπνέουν ανησυχία, ωστόσο η απουσία του ονόματος του από την λίστα των Παγκόσμιων πρωταθλητών, αποτελεί από μόνο του ένα συνταρακτικό γεγονός για την ομάδα.

Άλλωστε ο Μέσι δεν είναι απλά ο κορυφαίος παίκτης της Αργεντινής, αλλά ο αρχηγός και ηγέτης του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του!

Για την ιστορία τη θέση του παίκτη της Ίντερ Μαϊάμι πήρε ο Πάουλο Ντιμπάλα.

LIONEL MESSI OUT FOR ARGENTINA. FINAL LIST VS. URUGUAY AND BRAZIL. pic.twitter.com/X0Ek9fXG67