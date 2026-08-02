Αθλητικά

ΑΕΚ και Δημήτρης Φλιώνης κοντά στην επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2029

Ο αρχηγός της Ένωσης έχει φτάσει σε καταρχήν συμφωνία με τη διοίκηση για την ανανέωση του συμβολαίου του
Ο Δημήτρης Φλιώνης
Ο Δημήτρης Φλιώνης με τη φανέλα της ΑΕΚ/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο Δημήτρης Φλιώνης αγωνίζεται με τα χρώματα της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και είναι πλέον ο αρχηγός της ομάδας και όπως φαίνεται θα συνεχίσει να είναι για αρκετά ακόμα χρόνια.

Η διοίκηση της ΑΕΚ και ο Ντράγκαν Σάκοτα είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τη συνεργασία τους με τον Δημήτρη Φλιώνη, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 και εκτός απροόπτου θα ανανεώσει για ακόμα μία σεζόν.

Οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2029, με την Ένωση να του προσφέρει και αύξηση αποδοχών για να του δείξει έμπρακτα την πίστη και την εκτίμηση στο πρόσωπό του.

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