Ο Λιονέλ Μέσι έπιασε αντίπαλο προπονητή από τον λαιμό και τα έβαλε με τον διαιτητή

Ο Λιονέλ Μέσι βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση μετά την ισοπαλία της Ίντερ Μαϊάμι απέναντι στην Νιου Γιορκ Σίτι (2-2), με τον αρχηγό του συλλόγου της Φλόρινα να τα βάζει με τον διαιτητή του αγώνα και να έρχεται σε έντονη αντιπαράθεση με το προπονητικό σταφ της αντίπαλης ομάδας, πιάνοντας ένα προπονητή από τον λαιμό.

Η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι δεν ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα της Αμερικής (MLS), με την εντός έδρας ισοπαλία των «φλαμίνγκο» απέναντι στην Νιου Γιορκ Σίτι να φέρνει τον εκνευρισμό των ανθρώπων του συλλόγου. Μάλιστα ο «Λίο» εκνευρίστηκε περισσότερο από όλους, με τον Αργεντινό super star, ο οποίος είδε την ομάδα του να παίζει στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα με 10 ποδοσφαιριστές, να θέλει να… μιλήσει στον διαιτητή του αγώνα Αλέξις Ντα Σίλβα, από τον οποίο είχε πολλά παράπονα!

Σε video που έχει διαρρεύσει από το γήπεδο, ο Μέσι σε έντονο ύφος ζήτησε εξηγήσεις από τον ρέφερι, με τα ξένα ΜΜΕ να αναφέρουν μάλιστα ότι είπε την έκφραση «Είσαι δειλός», κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να δεχθεί κίτρινη κάρτα.

Στη συνέχεια και καθώς έπαιρνε τον δρόμο για τα αποδυτήρια, οι άνθρωποι από την Νιου Γιορκ Σίτι ζήτησαν εξηγήσεις για την συμπεριφορά του 37χρονο, με τον ίδιο γεμάτος νεύρα να πιάνει από τον σβέρκο τον προπονητή της αντίπαλης ομάδας, δείχνοντας του την φυσούνα!





The real side of the ‘humble Lionel Messi.’



Kept disrespecting the referee until he got booked and then went on to grab their assistant coach by the neck.



Embarrassing behaviour. Man child.pic.twitter.com/6LYG6REpAx