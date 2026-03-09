Ο Λορέν Μορόν αστόχησε σε πέναλτι για τον Άρη και έχασε την ευκαιρία να γράψει ιστορία στη Super League

Ο Άρης δεν κατάφερε να νικήσει ούτε τον Ατρόμητο στην 24η αγωνιστική της Super League, συνεχίζοντας το αρνητικό σερί του στο πρωτάθλημα, αφού έχασε και δύο πέναλτι με Λορέν Μορόν και Ούρος Ράτσιτς.

Αυτό ήταν μάλιστα το πρώτο χαμένο πέναλτι για τον Λορέν Μορόν μετά από 13 εύστοχες εκτελέσεις με τη φανέλα του Άρη και ο Ισπανός επιθετικός έχασε την ευκαιρία να γράψει ιστορία, “πιάνοντας” στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας της Super League – Α’ Εθνικής, τον Λάγιος Ντέταρι.

