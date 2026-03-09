Ο Λορέν Μορόν αστόχησε σε πέναλτι για τον Άρη και έχασε την ευκαιρία να γράψει ιστορία στη Super League

Ο Άρης δεν κατάφερε να νικήσει ούτε τον Ατρόμητο στην 24η αγωνιστική της Super League, συνεχίζοντας το αρνητικό σερί του στο πρωτάθλημα, αφού έχασε και δύο πέναλτι με Λορέν Μορόν και Ούρος Ράτσιτς.
Αυτό ήταν μάλιστα το πρώτο χαμένο πέναλτι για τον Λορέν Μορόν μετά από 13 εύστοχες εκτελέσεις με τη φανέλα του Άρη και ο Ισπανός επιθετικός έχασε την ευκαιρία να γράψει ιστορία, “πιάνοντας” στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας της Super League – Α’ Εθνικής, τον Λάγιος Ντέταρι.
Η ενημέρωση από τη Super League
Στην αναμέτρηση του Σαββάτου (7/3) ανάμεσα στον Άρης και τον Ατρόμητος, ο Λορέν Μορόν αστόχησε στην εκτέλεση πέναλτι που επιχείρησε. Ο Ισπανός επιθετικός μέχρι τότε είχε βρεθεί στην ίδια θέση 13 φορές σε αναμετρήσεις για τη Super League και είχε ευστοχήσει σε όλες.
Η απώλεια του 14ου πέναλτι του στέρησε το κυνήγι ενός μοναδικού ρεκόρ στην Α’ Εθνική/Super League, αφού είχε την ευκαιρία να φτάσει τον Λάγιος Ντέταρι, ο οποίος είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει ευστοχήσει και στα 14 πέναλτι που εκτέλεσε στην καριέρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Μόλις πέντε είναι οι ποδοσφαιριστές που έχουν διατηρήσει το απόλυτο στην καριέρα τους στο πρωτάθλημα και ο Λορέν Μορόν έχασε την ευκαιρία να δημιουργήσει νέο ρεκόρ με το απόλυτο.
14/14 ΛΑΓΙΟΣ ΝΤΕΤΑΡΙ
13/13 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΝΟΥ
13/13 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ
11/11 ΜΙΛΟΕ ΚΛΑΕΒΙΤΣ
11/11 ΜΑΙΚ ΓΑΛΑΚΟΣ
Το απόλυτο ρεκόρ στα διαδοχικά εύστοχα πέναλτι στην Α’ Εθνική/Super League ανήκει στον Θανάσης Ιντζόγλου, ο οποίος έφτασε τις 22 εύστοχες εκτελέσεις και νικήθηκε στην 23η από τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικός, Εφρέμοφ, στις 15 Μαΐου 1977.