Αθλητικά

Ο Μάικ Μπατίστ έβαλε τα ρούχα του Παναθηναϊκού κι έπιασε δουλειά στο «T-Center»

Στην έδρα των “πρασίνων” έκανε την εμφάνισή του ο θρύλος της ομάδας
Ο Μάικ Μπατίστ έβαλε τα ρούχα του Παναθηναϊκού κι έπιασε δουλειά στο «T-Center»
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Ο Μάικ Μπατίστ επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, για το νέο ξεκίνημα που θα κάνει φέτος το “τριφύλλι”. Αυτή τη φορά όμως, θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας, ως βοηθός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Μάικ Μπατίστ επισκέφτηκε το “T-Center”, φόρεσε ρούχα του Παναθηναϊκού και πόζαρε μπροστά από τις μεγάλες του στιγμές με το “τριφύλλι”, έχοντας ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό του.

“Μερικά μέρη δεν σταματούν να νιώθουν σαν το σπίτι. Ο Μάικ Μπατίστ επέστρεψε εκεί που όλα ξεκίνησαν”, έγραψε η πράσινη ΚΑΕ.

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