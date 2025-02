Ο Μάικ Τζέιμς έγινε ο πρώτος παίκτης στη Euroleague που ξεπερνάει τους 5.000 πόντους

Η Μονακό νίκησε με 92-85 Μπασκόνια στο Πριγκιπάτο, για την 25η αγωνιστική της Euroleague, σε μια βραδιά που ο Μάικ Τζέιμς έγραψε ιστορία στην διοργάνωση, κερδίζοντας ένα ακόμα “παράσημο!

Ο εκπληκτικός Μάικ Τζέιμς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Euroleague που σπάει το φράγμα των 5.000 πόντων (5.008),κατακτώντας και αυτή την… κορυφή. Κόντρα στην ισπανική ομάδα, ο Αμερικανός πέτυχε 19 πόντους, με 3/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα και 7/10 βολές.

In a league of his OWN



The first-ever player to reach 5000 career points… @TheNatural_05 stands alone!#EveryGameMatters pic.twitter.com/H8VpFT5XXc