Ο Μάικ Τζέιμς «τελειώνει» άμεσα από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Χωρίζουν οι δρόμοι του Μάικ Τζέιμς και της ΤΣΣΚΑ Μόσχας όπως όλα δείχνουν, με τον Δημήτρη Ιτούδη να αφήνει εκτός αποστολής τον Αμερικανό για το αυριανό (27/1) ματς της Euroleague κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου.

Θέμα χρόνου φαίνεται πως είναι το διαζύγιο μεταξύ Μάικ Τζέιμς και ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με την κίνηση του πρώην άσου του Παναθηναϊκού να κάνει unfollow τους… πάντες από την ομάδα στα social media, μόνο τυχαία να μην αποδεικνύεται. Οι σχέσεις παίκτη και ομάδας βρίσκονται στο χειρότερο σημείο από τα τέλη Νοεμβρίου, αν και μόλις το καλοκαίρι είχε υπογράψει πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του ως το 2023.

Ένα επεισόδιο με τον τεχνικό των Ρώσων Δημήτρη Ιτούδη σε ματς με τη Χίμκι έδωσε την αφορμή για να τιμωρηθεί και να μην παίξει στο ματς της Euroleague με την Μπασκόνια, ενώ η σταγόνα που ξεχείλισε το… ποτήρι για τον Τζέιμς ήταν όπως φαίνεται η απόφαση της διοίκησης της ομάδας να μην του χορηγήσει ειδική άδεια, ώστε να μεταβεί στις ΗΠΑ, για να παραστεί στην κηδεία του παππού του.

Ο παίκτης δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το αυριανό (27/1) ματς με την Άλμπα Βερολίνου όπως έκανε γνωστό ο δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, ενώ όπως έγραψε σε ανάρτησή του ο προσωπικός φίλος του Μάικ Τζέιμς, Φαμπρίτσιο Λορέντσι, ο παίκτης είναι με το ένα… πόδι εκτός ομάδας.

