Ο Μανόλο Χιμένεθ βραβεύτηκε από τον Μάριο Ηλιόπουλο και αποθεώθηκε από τον κόσμο της ΑΕΚ

Ο Μανόλο Χιμένεθ βραβεύτηκε από την ΑΕΚ και τον Μάριο Ηλιόπουλο για όσα προσέφερε στην Ένωση στις τέσσερις θητείες που είχε στον πάγκο της ομάδας.

Ο Μανόλο Χιμένεθ ήταν το κεντρικό πρόσωπο του αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Ισπανός τεχνικός επέστρεψε ως αντίπαλος και αποθεώθηκε από τον κόσμο της Ένωσης.

Πριν τη σέντρα του παιχνιδιού, προβλήθηκε βίντεο στα Matrix του γηπέδου με όσα έζησαν οι δύο πλευρές.

Στη συνέχεια, ο Μάριος Ηλιόπουλος και η ΠΑΕ ΑΕΚ τίμησαν τον Μανόλο Χιμένεθ με πλακέτα για την προσφορά του στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια

Οι φίλοι της Ένωσης του έδωσαν ακόμα μια ανθοδέσμη κι ένα κασκόλ, με τον Ισπανό τεχνικό να είναι συγκινημένος.

Ο Μανόλο Χιμένεθ κάθισε στον πάγκο της ΑΕΚ σε 175 παιχνίδια σε τέσσερις θητείες. Κατέκτησε ένα πρωτάθλημα το 2018 κι ένα κύπελλο το 2011.