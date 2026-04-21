Ο Μπάμπης Κωστούλας αποθεώθηκε από τον προπονητή του στην Μπράιτον: «Έχει απίστευτες δυνατότητες»

Ο Μπάμπης Κωστούλας προσπαθεί να μπει στα αγωνιστικά πλάνα του προπονητή του στην Μπράιτον, Φαμπιάν Χέρζελερ, έχοντας μόλις δύο συμμετοχές ως βασικός στις 17 εμφανίσεις του στην Premier League. Μετά και τη εμφάνισή του απέναντι στην Τότεναμ, ο Έλληνας επιθετικός φαίνεται πως το καταφέρνει.

Ο Μπάμπης Κωστούλας έκανε μια σπουδαία εμφάνιση στο 2-2 της Μπράιτον απέναντι στην Τότεναμ το Σάββατο (18.02.2026), περνώντας στο ματς ως αλλαγή για τα τελευταία του οκτώ λεπτά (η πρώτη του συμμετοχή στην Premier Leagueμετά τον Φεβρουάριο).

Ακόμα και σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, ο Έλληνας επιθετικός κατάφερε να “λάμψει”, κάτι που σχολιάστηκε και από τον προπονητή της Μπράιτον, Φαμπιάν Χέρζελερ, στις δηλώσεις που έκανε ενόψει του αποψινού ματς με την Τσέλσι στο “ΑΜΕΧ” για την 34η αγωνιστική της Premier League.

“Ο Μπάμπης έδειξε το Σαββατοκύριακο πως όταν μπήκε στο γήπεδο είχε μεγάλη επίδραση, καλή προσπάθεια για την ομάδα, έπαιξε καλά, αμύνθηκε καλά και επιτέθηκε καλά. Έτσι, λοιπόν, ήμουν πολύ χαρούμενος γι’ αυτόν, γιατί όπως και ο Τζορτζίνιο, απέδειξε ότι σε κάθε προπόνηση τώρα, συνέχισε να εργάζεται σκληρά, συνεχίζει να πιστεύει στις δικές του ικανότητες.

Γνωρίζουμε ότι έχει απίστευτες δυνατότητες. Γνωρίζουμε επίσης ότι είναι αρκετά νέος, οπότε προσπαθούμε να του δώσουμε την υποστήριξη που χρειάζεται και μακροπρόθεσμα θα είναι ένας μεγάλος παίκτης για εμάς”, ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του Γερμανού προπονητή για τον Έλληνα επιθετικό.