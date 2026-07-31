Ο Μάριο Χεζόνια είναι και επίσημα παίκτης των Κλίβελαντ Καβαλίερς

Το NBA το απόγευμα της Παρασκευής (31/07/26) επικύρωσε τη συμφωνία των Κλίβελαντ Καβαλίερς με τον Μάριο Χεζόνια και ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για την ανακοίνωση της ομάδας, παρά την αντίσταση της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε σίριαλ την μετακίνηση του Χεζόνια στους Καβαλίερς, καθώς αμφισβητούσε πως έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες για την άσκηση του NBA out του Κροάτη μπασκετμπολίστα.

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Η αμερικανική λίγκα ξεκαθάρισε την κατάσταση και ο Μάριο Χεζόνια θα αγωνίζεται στους Κλίβελαντ Καβαλίερς τη σεζόν 2026/27. Ο Κροάτης είχε προθεσμία μέχρι τις 20 Ιουλίου να αποχωρήσει κάτι που δεν είχε γίνει, με τους Μαδριλένους να βάζουν εμπόδια, τα οποία όμως ξεπεράστηκαν.

Την περασμένη σεζόν ο Μάριο Χεζόνια είχε 13.3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2.4 σε 44 ματς της Euroleague με τη φανέλα της «Βασίλισσας».

Στο NBA έχει αγωνιστεί από το 2015 έως το 2020 με τις φανέλες των Μάτζικ, Νικς και Μπλέιζερς και σε 330 αγώνες έχει κατά μέσο όρο 6.9 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.

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Η ανακοίνωση των Κλίβελαντ Καβαλίερς

«Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς υπέγραψαν συμβόλαιο με τον φόργουορντ Μάριο Χεζόνια, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος των Καβαλίερς για θέματα μπάσκετ, Κόμπι Άλτμαν. Ο Χεζόνια επιστρέφει στο ΝΒΑ για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2019-20, αφού τα τελευταία έξι χρόνια αγωνίστηκε ως επαγγελματίας στην Ελλάδα, τη Ρωσία και την Ισπανία.

Πρόσφατα αγωνίστηκε με τη Ρεάλ Μαδρίτης κατά τη σεζόν 2025-26, συμμετέχοντας σε 80 αγώνες (71 ως βασικός) στην Ευρωλίγκα, τη Λίγκα ACB, το Κύπελλο Ισπανίας και το Σούπερ Καπ της ACB. Σημείωσε μέσο όρο 15,0 πόντων, 4,3 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ σε 23,1 λεπτά, ενώ είχε ποσοστό 84,8% στις βολές. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων σεζόν του με τη Ρεάλ Μαδρίτης (2022-26), ο Χεζόνια συνέβαλε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Ευρωλίγκας το 2023, επιλέχθηκε στη δεύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας το 2024 και αναδείχθηκε Πολυτιμότερος Παίκτης της Λίγκα ACB για τη σεζόν 2025-26.

Βοήθησε επίσης τη Ρεάλ Μαδρίτης να κατακτήσει δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα της Liga ACB το 2024 και το 2025, προσθέτοντας τα στους δύο τίτλους της ACB που είχε κερδίσει με την FC Barcelona το 2012 και το 2014. Επιπλέον, ο Χεζόνια βοήθησε τον Παναθηναϊκό να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδας κατά τη μοναδική του σεζόν με τον σύλλογο το 2021.

Κατά τη διάρκεια της διεθνούς καριέρας του (2012-15 και 2020-26), ο Χεζόνια έχει αγωνιστεί σε 533 αγώνες (261 ως βασικός) με την Μπαρτσελόνα (Ισπανία), τον Παναθηναϊκό (Ελλάδα), την UNICS Καζάν (Ρωσία) και τη Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία), σημειώνοντας κατά μέσο όρο 11,7 πόντους και 4,0 ριμπάουντ σε 21,6 λεπτά.

Σε πέντε σεζόν στο ΝΒΑ (2015-20), ο 31χρονος αγωνίστηκε σε 330 αγώνες (69 ως βασικός) με τις ομάδες του Ορλάντο, της Νέας Υόρκης και του Πόρτλαντ, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 6,9 πόντους και 3,1 ριμπάουντ σε 18,5 λεπτά. Επίσης, αγωνίστηκε σε πέντε αγώνες των πλέι-οφ με τους Μπλέιζερς το 2020.

Γεννημένος στην Κροατία, ο Χεζόνια επιλέχθηκε πέμπτος συνολικά από τους Ορλάντο Μάτζικ στο Ντραφτ του ΝΒΑ του 2015 και είναι ένας από τους Κροάτες παίκτες με την υψηλότερη θέση επιλογής στην ιστορία του ΝΒΑ.