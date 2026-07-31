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Αθλητικά

Ο Άρνε Σλοτ απάντησε αρνητικά στην πρόταση της Εθνικής Ολλανδίας

Οι «οράνιε» παραμένουν χωρίς προπονητή δύο μήνες πριν την έναρξη του Nations League
Ο Άρνε Σλοτ
Ο Άρνε Σλοτ σε ματς της Λίβερπουλ/ EPA
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Η Εθνική Ολλανδίας μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ έμεινε χωρίς προπονητή, καθώς ο Ρόναλντ Κούμαν παραιτήθηκε και έστρεψε την προσοχή της στον Άρνε Σλοτ, ο οποίος απάντησε αρνητικά.

Ο Άρνε Σλοτ πρόσφατα αποχώρησε από τη Λίβερπουλ και είναι σε διαδικασία αναζήτησης ομάδας, όμως δεν ήταν ζεστός να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ολλανδίας, η οποία αποκλείστηκε στους «32» του Μουντιάλ από το Μαρόκο.

Ο Ολλανδός προπονητής πέρα από την πρόταση της Ολλανδίας είπε όχι επίσης σε Μίλαν, Φούλαμ, και Αλ Αχλί.

Η Ολλανδία παραμένει χωρίς προπονητή μόλις δύο μήνες πριν την έναρξη του Nations League, όπου βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με την Εθνική μας ομάδα.

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