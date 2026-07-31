Ο Άρνε Σλοτ απάντησε αρνητικά στην πρόταση της Εθνικής Ολλανδίας

Η Εθνική Ολλανδίας μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ έμεινε χωρίς προπονητή, καθώς ο Ρόναλντ Κούμαν παραιτήθηκε και έστρεψε την προσοχή της στον Άρνε Σλοτ, ο οποίος απάντησε αρνητικά.

Ο Άρνε Σλοτ πρόσφατα αποχώρησε από τη Λίβερπουλ και είναι σε διαδικασία αναζήτησης ομάδας, όμως δεν ήταν ζεστός να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ολλανδίας, η οποία αποκλείστηκε στους «32» του Μουντιάλ από το Μαρόκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολλανδός προπονητής πέρα από την πρόταση της Ολλανδίας είπε όχι επίσης σε Μίλαν, Φούλαμ, και Αλ Αχλί.

Η Ολλανδία παραμένει χωρίς προπονητή μόλις δύο μήνες πριν την έναρξη του Nations League, όπου βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με την Εθνική μας ομάδα.