Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τη νέα εκτός έδρας φανέλα του για τη σεζόν 2026/27

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε την εκτός έδρα φανέλα του για τη σεζόν 2026/27 με το μήνυμα «Our White, Our Passion» να κυριαρχεί.

Η νέα φανέλα του ΠΑΟΚ για τις εκτός έδρας αναμετρήσεις του έχει ως κύριο χρώμα το λευκό, με το έμβλημα να είναι μαύρο και κάποιες γραμμές στα μανίκια και στο στήθος.

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Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ χρησιμοποίησε ως μοντέλα για την αποκάλυψη της λευκής εμφάνισης τους Ντεσπόντοφ, Μπάμπα, Σανταμαρία και Γερεμέγιεφ.

«Η νέα εκτός έδρας εμφάνιση του ΠΑΟΚ για τη σεζόν 2026/27, σε συνεργασία με τη Macron, συνδυάζει την κομψότητα του λευκού με τις διακριτικές ασημί κάθετες ρίγες, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα που παντρεύει την παράδοση του συλλόγου με τη σύγχρονη αισθητική», αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ.