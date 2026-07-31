Ολυμπιακός: Χωρίς Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Λουίς και Ορτέγκα η ευρωπαϊκή λίστα των Πειραιωτών για τα ματς με τη Ναϊμέγκεν

Ο Ολυμπιακός είναι πλέον για τα καλά σε ρυθμούς Ναϊμέγκεν, την οποία αντιμετωπίζει για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κάνει γνωστή την ευρωπαϊκή λίστα με την απουσία του Μεχντί Ταρέμι να ξεχωρίζει.

Πέρα από τον Μεχντί Ταρέμι εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι επίσης οι Ρόμαν Γιάρεμτσκουκ, Κλέιτον, Αντρέ Λουίς, αλλά και ο νεοαποκτηθείς τερματοφύλακας, Στέφαν Ορτέγκα, που δεν είναι 100% έτοιμος.

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Στην λίστα του Ολυμπιακού βρίσκονται οι Γκουστάβο Σα και Ζοέλ Ρόκα που αποκτήθηκαν πρόσφατα.

Το περίεργο στις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι ότι στην 25μελή αποστολή βρίσκεται μόνο ένας στράικερ, ο Ελ Κααμπί, με τους Μεχντί Ταρέμι, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον να μένουν εκτός.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει έως δύο αλλαγές μέχρι την παραμονή του πρώτου αγώνα (3/8). Το πρώτο ματς των Πειραιωτών με την ολλανδική ομάδα είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (4/8, 21:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

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Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού

Τερματοφύλακες: Πόποβιτς, Στουρνάρας, Τσομπανίδης.

Αμυντικοί: Σάλιακας, Ορτέγκα, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ροντινέι, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο.

Μέσοι: Φορτούνης, Σα, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Μουζακίτης.

Επιθετικοί: Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Μασούρας, Σίλβα, Ρόκα.