Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου: Με αριθμό ρεκόρ 60 αθλητών η Ελλάδα στο Μπέρμιγχαμ

Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου είναι προ των πυλών, καθώς ξεκινά στις 10 Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι τις 16 του ίδιου μήνα με την Ελλάδα να στέλνει τους περισσότερους αθλητές από ποτέ.

Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από 60 αθλητές, 33 άνδρες και 27 γυναίκες, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, που θα διεξαχθεί στο Μπέρμιγχαμ. Αυτός ο αριθμός είναι ρεκόρ, καθώς ξεπερνά κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ των 50 αθλητών από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης το 2024.

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Οι 25 από τους 60 αθλητές θα πάρουν μέρος για πρώτη φορά στη διοργάνωση. Τα μοναδικά αγωνίσματα χωρίς ελληνική εκπροσώπηση θα είναι τα 1500μ., τα 5.000μ., τα 10.000μ. και τα 3.000μ. στιπλ.

Αναλυτικά οι 60 Έλληνες Αθλητές που θα βρεθούν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Άνδρες

Σωτήρης Γκαραγκάνης – 200μ., 4Χ100μ. (1)

Βασίλης Μυριανθόπουλος – 200μ., 4Χ100μ. (1)

Γιώργος Φρανκς – 400μ. (-)

Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος – 110μ. εμπ. (-)

Δημήτρης Λεβαντίνος – 400μ. εμπ. (1)

Γιώργος Σταμούλης – Μαραθώνιος (-)

Αντώνης Μέρλος – Ύψος (2)

Αντρέα Μίτα – Ύψος (-)

Εμμανουήλ Καραλής – Επί Κοντώ (2)

Γιάννης Ρίζος – Επί Κοντώ (1)

Μίλτος Τεντόγλου – Μήκος (3)

Νίκος Σταματονικολός – Μήκος (-)

Νικόλας Ανδρικόπουλος – Τριπλούν (1)

Ανδρέας Πανταζής – Τριπλούν (2)

Δημήτρης Τσιάμης – Τριπλούν (7)

Κώστας Γεννίκης – Σφαιροβολία (-)

Ιάσων Μαχαίρας – Σφαιροβολία (-)

Οδυσσέας Μουζενίδης – Σφαροβολία (1)

Δημήτρης Παυλίδης – Δισκοβολία (-)

Χρήστος Φραντζεσκάκης – Σφυροβολία (2)

Γιώργος Παπαναστασίου – Σφυροβολία

Μιχάλης Αναστασάκης – Σφυροβολία (4)

Δημήτρης Τσίτσος – Ακοντισμός (-)

Γιώργος Κριτούλης – Ημιμαθώνιος Βάδην (-)

Ανδρέας Παπαστεργίου – Ημιμαθώνιος Βάδην (-)

Κώστας Ντεντόπουλος – Ημιμαραθώνιος Βάδην (-)

Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ – Μαραθώνιος Βάδην (4)

Γιώργος Κελεπούρης – Μαραθώνιος Βάδην (-)

Ανδρέας Καραγιάννης – Μαραθώνιος Βάδην (-)

Νικόλας Παναγιωτόπουλος – 4Χ100μ. (1)

Θοδωρής Βροντινός – 4Χ100μ. (1)

Γιάννης Βοσκόπουλος – 4Χ100μ. (1)

Γιάννης Νυφαντόπουλος – 4Χ100μ. (3)

Γυναίκες