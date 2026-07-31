Παρουσία Μάριου Ηλιόπουλου το τρόπαιο της ΑΕΚ στην Αρχαία Ολυμπία: «Εδώ γεννήθηκε η ιδέα του Ευ Αγωνίζεσθαι»

Το ταξίδι του τροπαίου της Super League, που κατέκτησε η ΑΕΚ ολοκληρώνεται σήμερα (31/07/26) με τον τελευταίο σταθμό πριν την Allwyn Arena να είναι η Αρχαία Ολυμπία στην οποία βρέθηκε και ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα από την Αρχαία Ολυμπία, τονίζοντας ότι στην περιοχή γεννήθηκε το «Ευ Αγωνίζεσθαι», ενώ ανέφερε ότι θα πρέπει οι νέες γενιές να μάθουν να αγωνίζονται με αξιοπρέπεια και ήθος.

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Το τρόπαιο της ΑΕΚ που θα επιστρέψει «σπίτι» του στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 18:30 (31/07/26) ντύθηκε με κασκόλ της Ένωσης και κλαδιά ελιάς στην Αρχαία Ολυμπία.

Τα λόγια του Μάριου Ηλιόπουλου

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτόν τον Άγιο τόπο. Εσείς που είστε εδώ, το καταλαβαίνετε λιγότερο, γιατί το βλέπετε κάθε μέρα. Εμείς που δεν το βλέπουμε κάθε μέρα, μας πιάνει δέος και ρίγος. Είπα ότι θα πω δύο-τρία λόγια και το εννοώ, διότι σε αυτόν τον τόπο δεν μπορείς να πεις περισσότερα.

Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Εδώ, σε αυτόν τον τόπο, στη χώρα της Δημοκρατίας, γεννήθηκε η ιδέα του “Ευ Αγωνίζεσθαι”. Γεννήθηκε η ιδέα του αθλητισμού, διότι αθλητισμός χωρίς “Ευ Αγωνίζεσθαι” δεν υπάρχει. Εδώ ήταν το πρώτο παγκόσμιο “όχι στη βία”. Εδώ γεννήθηκαν οι αρετές, επιβραβεύτηκαν οι αξίες και ο αξιακός μας κώδικας.

Να σας φωτίζει ο Θεός με έμπνευση, να γαλουχήσουμε τα παιδιά μας με διαφορετικές διαδικασίες, με αξιοπρέπεια, ήθος, αγωνιστικό ήθος και “Ευ Αγωνίζεσθαι”. Να οραματιζόμαστε όλοι μέσα από τον αθλητισμό και να διεκδικούμε το όραμα και τα όνειρά μας. Σας αγαπώ όλους».