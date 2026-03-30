Ο Μάριος Ηλιόπουλος απαλλάχθηκε από την ΕΠΟ για τις δηλώσεις του μετά το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό

Η Επιτροπή Εφέσεων της Ομοσπονδίας έκανε δεκτή την έφεση του ιδιοκτήτη της Ένωσης
Ο Μάριος Ηλιόπουλος στην πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Μάριος Ηλιόπουλος απαλλάχθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ για τις δηλώσεις που είχε κάνει μετά το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena.

Η πρωτόδικη απόφαση ήταν ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ να πληρώσει 20.000 ευρώ, όμως μετά την έφεση που έκανε δεκτή η αρμόδια Επιτροπή, ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν θα χρειαστεί να πληρώσει πρόστιμο για τις δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ στην έφεση του Μάριου Ηλιόπουλου

«Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την έφεση την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΟ 5445_/24-02-2026 έφεση του Μάριου Ηλιόπουλου, κύριου μετόχου της ΠΑΕ ΑΕΚ κατά της με αριθμό 259/-2026 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.

Εξαφανίζει την με αριθμό 259/-2026 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. Κρατεί και δικάζει την υπόθεση επί της από 04-02-2026 πειθαρχικής δίωξης που ασκήθηκε από τον Υπεύθυνο Άσκησης Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων.

Απαλλάσσει τον εκκαλούντα από την αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική παράβαση».

Superbet: Επίσημη πρεμιέρα στην Ελλάδα
Τα προϊόντα της Superbet, τόσο στο αθλητικό στοίχημα όσο και στο live casino, θα συνεχίσουν να βελτιώνονται και να αναπτύσσονται, με σαφή έμφαση στην περαιτέρω προσαρμογή και βελτιστοποίηση της εμπειρίας
Superbet
