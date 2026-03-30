Ο Μάριος Ηλιόπουλος απαλλάχθηκε από την ΕΠΟ για τις δηλώσεις του μετά το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό

Ο Μάριος Ηλιόπουλος απαλλάχθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ για τις δηλώσεις που είχε κάνει μετά το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena.

Η πρωτόδικη απόφαση ήταν ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ να πληρώσει 20.000 ευρώ, όμως μετά την έφεση που έκανε δεκτή η αρμόδια Επιτροπή, ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν θα χρειαστεί να πληρώσει πρόστιμο για τις δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ στην έφεση του Μάριου Ηλιόπουλου

«Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την έφεση την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΟ 5445_/24-02-2026 έφεση του Μάριου Ηλιόπουλου, κύριου μετόχου της ΠΑΕ ΑΕΚ κατά της με αριθμό 259/-2026 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.

Εξαφανίζει την με αριθμό 259/-2026 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. Κρατεί και δικάζει την υπόθεση επί της από 04-02-2026 πειθαρχικής δίωξης που ασκήθηκε από τον Υπεύθυνο Άσκησης Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων.

Απαλλάσσει τον εκκαλούντα από την αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική παράβαση».