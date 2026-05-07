Ο Μαρτίνεθ μίλησε για τον Αταμάν και την αποβολή του στο Παναθηναϊκός – Βαλένθια: «Δεν ήθελα να επηρεαστούν οι διαιτητές»

Η Βαλένθια έκανε το break στην έδρα του Παναθηναϊκού, μειώνοντας σε 2-1 τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague και μένοντας ζωντανή, στο παιχνίδι της πρόκρισης στο Final 4 της Αθήνας. Μια αναμέτρηση που είχε στιγμές έντασης, με κορυφαία την αποβολή των προπονητών των δυο ομάδων, Πέδρο Μαρτίνεθ και Εργκίν Αταμάν.

Με δηλώσεις του στο ισπανικό “Μοvistar”, ο Πέδρο Μαρτίνεθ αναφέρθηκε στην αποβολή του μαζί με τον Έργκιν Άταμαν. Θυμίζουμε ότι ο Ισπανός τεχνικός της Βαλένθια αντέδρασε μετά από διαμαρτυρία του τεχνικού του Παναθηναϊκού, ενώ στη συνέχεια υπήρξε και λογομαχία ανάμεσά τους.

Ο Μαρτίνεθ, σχολίασε σχετικά:

«Το ματς μου αφήνει μια γλυκόπικρη αίσθηση. Το γλυκό κομμάτι είναι η νίκη της ομάδας, που προφανώς είναι πολύ καλή. Και το πικρό κομμάτι είναι η αποβολή. Ήμασταν λίγο απογοητευμένοι γιατί και στα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια, ο κόουτς Αταμάν, είναι μαέστρος στο να ελέγχει την κατάσταση, όταν είχαμε τον έλεγχο και παίζαμε καλά με ένα μικρό προβάδισμα, προκάλεσε τεχνική ποινή και στα δύο παιχνίδια και η διαιτησία άλλαξε. Απλώς ήθελα να κάνω τους διαιτητές να καταλάβουν ότι αυτό δεν μπορούσε να επιτραπεί και ότι έπρεπε να αντιληφθούν πως η διαιτησία έπρεπε να είναι δίκαιη».

Για την αντίδραση του Άταμαν μετά την αποβολή τόνισε:

«Τρελάθηκε, μας απέβαλαν και τους δύο και μετά τρελάθηκε ακόμη περισσότερο εδώ, στους διαδρόμους. Καταλαβαίνω ότι ήταν μια… σολομώντεια απόφαση· και οι δύο είχαμε βγει από την περιοχή των προπονητών. Είχε ήδη δεχθεί τεχνική ποινή, αυτή που ο ίδιος προκάλεσε, και υποθέτω ότι ήθελαν να αποβληθούν και οι δύο προπονητές. Δεν έχω κάτι να πω για τους διαιτητές. Αυτό που δεν ήθελα ήταν να επηρεάσουν ξανά το παιχνίδι, όπως πιστεύω ότι έκαναν με τις τεχνικές ποινές στα παιχνίδια 1 και 2».