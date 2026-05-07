Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε μαχητές του UFC ενόψει του ιστορικού αγώνα που θα γίνει στον Λευκό Οίκο

Μια ιδιαίτερη επίσκεψη είχε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ γραφείο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τους μαχητές του UFC Justin Gaethje και Ilia Topuria, οι οποίοι θα αναμετρηθούν στον κεντρικό αγώνα της ιστορικής βραδιάς της 14ης Ιουνίου, καθώς και τους Alex Pereira και Ciryl Gane, που θα συμμετάσχουν σε μία από τις άλλες επτά αναμετρήσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε απεικονίσεις ενός αναμορφωμένου Νότιου Κήπου του Λευκού Οίκου, ο οποίος θα φιλοξενήσει τον συγκεκριμένο αγώνα UFC τον Ιούνιο, χαρακτηρίζοντας το πρωτοφανές αυτό θέαμα και ως “τη μεγαλύτερη εκδήλωση που είχαμε ποτέ στον Λευκό Οίκο” και λέγοντας πως «ολόκληρη η χώρα είναι καλεσμένη” (τα έργα θα ξεκινήσουν άμεσα).

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Οβάλ Γραφείο, ο μαχητής του UFC Justin Gaethje απέδωσε στον Τραμπ σημαντικό ρόλο στην καθιέρωση του MMA στο ευρύ κοινό, λέγοντας ότι παλαιότερα πολλοί θεωρούσαν τους αθλητές “εντελώς άγρια ζώα”. Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε αστειευόμενος: “Ε, είχαν δίκιο σε αυτό”.

Οι δηλώσεις αυτές ενισχύουν τη μακροχρόνια δημόσια σχέση του Τραμπ με το UFC και γενικότερα με τα αθλήματα μάχης, όπως και με τον CEO και πρόεδρος του UFC, Ντάνα Γουάιτ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κράτησε στα χέρια του μια απεικόνιση που εμφάνισε ένα οκτάγωνο κλουβί περιτριγυρισμένο από χιλιάδες θεατές, με τον Λευκό Οίκο να δεσπόζει πάνω από την προσωρινή αρένα.

“Δεν πρόκειται να ξανασυμβεί ποτέ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και θα συμμετέχουν οι καλύτεροι μαχητές”, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο. “Και θα γίνει ακριβώς μπροστά από τον Λευκό Οίκο”.

“Αυτοί είναι πραγματικοί πολεμιστές”, είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στους τέσσερις μαχητές του UFC που ήταν δίπλα του. “Όταν μιλάμε για πολεμιστές, αυτοί είναι πολεμιστές. Αυτοί είναι οι πιο σκληροί άνθρωποι. Είναι οι καλύτεροι μαχητές στον κόσμο”, συνέχισε ο πρόεδρος. «Έρχονται από κάθε γωνιά του κόσμου. Μερικοί προέρχονται από ακραία φτώχεια”.

Ο συγκεκριμένος αγώνας UFC συμπίπτει με τα 80ά γενέθλια του Τραμπ αλλά και την Ημέρα της Σημαίας στις ΗΠΑ, αποτελεί μέρος των εορτασμών της κυβέρνησης για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του αμερικανικού έθνους.

Μάλιστα, η ζώνη που θα δοθεί στο νικητή του main event θα έχει μια ιδιαιτερότητα, αφού θα έχει πάνω της και την σημαία των ΗΠΑ.