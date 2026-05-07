Η Ελεάννα Χριστινάκη ψηφίστηκε καλύτερη Ελληνίδα παίκτρια της χρονιάς στην Α1 μπάσκετ γυναικών

Σημαντική ατομική διάκριση για την Ελεάννα Χριστινάκη, η οποία αναδείχθηκε κορυφαία Ελληνίδα παίκτρια της φετινής σεζόν στην Α1 Γυναικών, εξαργυρώνοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις της με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Η διεθνής σούτινγκ γκαρντ αποτέλεσε μία από τις βασικές πρωταγωνίστριες του Ολυμπιακού στη φετινή Α1 γυναικών, ολοκληρώνοντας τη regular season με 19,1 πόντους, 4,3 ριμπάουντ, 2,9 ασίστ και 1,1 κλεψίματα κατά μέσο όρο

Θυμίζουμε ότι η Αλέξις Πρινς του Αθηναϊκού αναδείχθηκε παίκτρια της σεζόν στην Α1 Γυναικών.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

Σταθερή αξία, πάντα έτοιμη να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ομάδας της, η Ελεάννα Χριστινάκη ήταν και αυτή την χρονιά μία από τις πρωταγωνίστριες του Ολυμπιακού και της Α1 κατηγορίας.

Η απόδοσή της στην αναμέτρηση της πειραϊκής ομάδας με τον ΠΑΣ Γιάννινα στο Super Cup στις 28/9/2025 (74-30), ήταν το «εισαγωγικό σημείωμα» για όσα θα έδειχνε στην πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα, αφού, στον συγκεκριμένο αγώνα σημείωσε 32 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 41 στο σύστημα αξιολόγησης, σε 29’ λεπτά συμμετοχής.

Τρεις μήνες αργότερα, στο παιχνίδι του πρωταθλήματος των «ερυθρόλευκων» με την Ιωνία (97-80), η διεθνής παίκτρια «έσπασε» το εφετινό ατομικό ρεκόρ της στην επίθεση, και με 33 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και και 37 στο σύστημα αξιολόγησης, αναδείχθηκε MVP της 7ης αγωνιστικής.

