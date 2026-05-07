Μάλαγα – ΑΕΚ: Η ώρα του ημιτελικού στο BCL και σε ποιο κανάλι μπορείτε να τον δείτε

Η ΑΕΚ θα διεκδικήσει απόψε (07.05.2026) απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Μάλαγα, την πρόκριση στον τελικό του BCL, στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του final 4 της διοργάνωσης.

Σε περίπτωση που καταφέρει να προκριθεί στον τελικό του BCL -για δεύτερη φορά στην ιστορία της- ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει το νικητή του Ρίτας – Τενερίφη, ματς που θα έχει προηγηθεί.

Το Μάλαγα – ΑΕΚ θα κάνει τζάμπολ στις 22:00, μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 4, ενώ θα υπάρξει και live ενημέρωση του αγώνα από το Newsit.gr.

Οι σημερινοί ημιτελικοί

19:00 Ρίτας – Τενερίφη (COSMOTE SPORT 4)

22:00 Μάλαγα – ΑΕΚ (COSMOTE SPORT 4)