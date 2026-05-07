Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ιδιοκτήτης των Μιλγουόκι Μπακς μίλησε για το μέλλον του «Greek freak» στην ομάδα

Ο Μιλγουόκι Μπακς ολοκλήρωσαν μια κακή σεζόν στο NBA, μένοντας εκτός πλέι οφ. Τα “Ελάφια” οργανώνονται -πλέον- για την επόμενη αγωνιστική χρονιά, με τον Τέιλορ Τζένκινς να αναλαμβάνει την τεχνική τους ηγεσία. Η παρουσία ή όχι όμως του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα στην ομάδα, παραμένει ένα μεγάλο ερώτημα.

Ο εκ των ιδιοκτητών των Μιλγουόκι Μπακς, Τζίμι Χάσλαμ, αναφέρθηκε στο θέμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου προπονητή, δίνοντας ένα χρονικό περιθώριο ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τον ίδιο να ελπίζει πως το θέμα αυτό θα έχει λυθεί πριν από το NBA Draft.

“Ο Γιάννης είναι ένας απίστευτος παίκτης και ένας σπουδαίος άνθρωπος. Βρίσκεται χωρίς αμφιβολία ανάμεσα στους κορυφαίους μπασκετμπολίστες του κόσμου και εμείς θα κάνουμε ό,τι θεωρούμε καλύτερο τόσο για εκείνον όσο και για τον οργανισμό”, ανέφερε αρχικά ο Χάσλαμ.

Στη συνέχεια στάθηκε στην αβεβαιότητα που υπάρχει γύρω από την υπόθεση του “Greek Freak”, λέγοντας: “Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αν ο Γιάννης θα συνεχίσει στους Μπακς ή όχι. Είναι κάτι που θα συζητήσουμε και θα δουλέψουμε μαζί του μέσα στις επόμενες εβδομάδες”.

Ο ισχυρός άνδρας των Μπακς εξήγησε επίσης ότι το NBA Draft του 2026 αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για τις αποφάσεις που θα παρθούν.

“Αν ο Γιάννης ζητήσει ανταλλαγή, τότε υπάρχει η δυνατότητα να αποκτήσουμε σημαντικά draft picks και να κινηθούμε προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Αν μείνει, τότε θα συνεχίσουμε να χτίζουμε γύρω του με άλλο πλάνο”, υπογράμμισε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το ζήτημα του Αντετοκούνμπο είχε τεθεί εξαρχής στον νέο προπονητή κατά τη διάρκεια των επαφών τους. “Του είπαμε από την αρχή: “Ο Γιάννης μπορεί να είναι εδώ, μπορεί όμως και να μην είναι. Δεν θέλουμε να πάρεις την απόφασή σου βασιζόμενος αποκλειστικά σε αυτό”. Θέλαμε να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι και ειλικρινείς μαζί του”, δήλωσε.