Παρι – Μπάγερν: Ο κανονισμός για το χέρι του Νέβες και οι φωνές για το πέναλτι που ζήτησαν οι Βαυαροί

Μια φάση που σήκωσε μεγάλη συζήτηση και διαμαρτυρίες από την πλευρά της Μπάγερν
Με το… γράμμα του νόμου δεν υπήρχε πέναλτι! Η φάση στο 31′ της ρεβάνς, Παρί Σεν ΖερμένΜπάγερν Μονάχου για τα ημιτελικά του Champions League και η απόφαση του διαιτητή Ζοάο Πινιέιρο αλλά κυρίως του VAR, προκάλεσε μεγάλο θόρυβο.

Συγκεκριμένα, ο Βιτίνια προσπάθησε να απομακρύνει την μπάλα μέσα από την περιοχή της Παρί Σεν Ζερμέν και -σε κοντινή απόσταση- αυτή βρήκε το χέρι του Νέβες, με την πλευρά της Μπάγερν Μονάχου να… ουρλιάζει για πέναλτι, με το σκορ στο 1-0 υπέρ της γαλλικής ομάδας.

Το παιχνίδι όμως συνεχίζεται κανονικά, με το ματς να λήγει 1-1 και την Μπάγερν Μονάχου να αποκλείεται στα ημιτελικά του Champions League. Ακολούθησαν αναλύσεις επί αναλύσεων, με το προπονητή των βαυαρών να διαμαρτύρεται και τον θρύλο του ποδοσφαίρου -και πλέον τηλεσχολιαστή- Τιερί Ανρί να τον… στηρίζει.

“Οι διαιτητές δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν ορισμένες αποφάσεις που πρέπει να αναλύσουν με τη μέγιστη προσοχή. Σε ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι, πρέπει να παίρνεις σχεδόν κάθε απόφαση σωστά. Πώς γίνεται να μην είναι πέναλτι; Το χέρι του Νέβες είναι μακριά από το σώμα και η μπάλα πήγε κατευθείαν στον παίκτη της Μπάγερν. Ήταν ένα καθαρό πέναλτι. Η επαφή είναι προφανής. Ο διαιτητής μπορεί να ζητήσει συγγνώμη αργότερα, αλλά δεν αλλάζει τίποτα για τους παίκτες ή το αποτέλεσμα. Αυτές είναι οι καθοριστικές στιγμές. Απλώς πρέπει να τις κρίνεις σωστά. Οι συγγνώμες δεν θα τους εξασφαλίσουν θέση”, δήλωσε ο Τιερί Ανρί στο CBS Sports.

Κόντρα ίσως στη… λογική, η απόφαση αυτή έχει βάση, μιας και υπάρχει συγκεκριμένος κανονισμός στην IFAB που εξηγεί τον λόγο που δεν δόθηκε παράβαση και πέναλτι.

Όπως αναφέρεται, όταν η απομάκρυνση γίνεται από συμπαίκτη, σε μικρή απόσταση, με τον χρόνο αντίδρασης να είναι μηδαμινός, τότε δεν υπάρχει χέρι.

Η λέξη κλειδί, εδώ, είναι “συμπαίκτης”. Η σχετική επιτροπή λήψης αποφάσεων περί των κανονισμών, (International Football Association Board), ορίζει πως παράβαση θα υπήρχε αν η μπάλα κατευθυνόταν αμέσως μετά την πρόσκρουση στο χέρι, προς τα δίχτυα του αντιπάλου, ή αν επέστρεφε στον συμπαίκτη κι εκείνος σκόραρε. Εκεί θα υπήρχε εύνοια του επιτιθέμενου με αποτέλεσμα το γκολ, συνεπώς ο ρέφερι θα ήταν υποχρεωμένος να σφυρίξει.

