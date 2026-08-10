Ο Στέργιος Μπίλας έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 50 μέτρα πεταλούδα

Ο Στέργιος Μπίλας προκρίθηκε με εντυπωσιακό τρόπο στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης του Παρισιού, αφού έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στον προκριματικό γύρο των 50 μέτρων πεταλούδα.

Με μία φοβερή κούρσα και χρόνο 22.93”, ο Στέργιος Μπίλας πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης στο Παρίσι, βελτιώνοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ των 23 δευτερολέπτων από το παγκόσμιο της Σιγκαπούρης.

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Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε έτσι άνετα στον επόμενο γύρο των 50 μέτρων πεταλούδα στο Παρίσι, έχοντας τον τέταρτο καλύτερο χρόνο μεταξύ όλων των προκριματικών γύρων.

Την καλύτερη επίδοση έκανε ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξίμ Γκρουσέ με 22.49”.