Ο Ματίας Αλμέιδα ξέσπασε για την τιμωρία του: «Πολλοί ήθελαν να τιμωρηθώ με 16 αγωνιστικές»

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την τιμωρία 7 αγωνιστικών που του επιβλήθηκε από το αρμόδιο όργανο της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, έκανε ο Ματίας Αλμέιδα, ενόψει του ματς της Σεβίλλης στην έδρα της Χετάφε (22.02.2026, 15:00).

Ο Ματίας Αλμέιδα είχε φραστικό επεισόδιο με τον διαιτητή του πρόσφατου αγώνα της Σεβίλλης απέναντι στην Αλαβές (1-1), Ιόσου Γκαλέχ, κάτι που έφερε και τη συγκεκριμένη βαριά ποινή.

Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ την χαρακτήρισε “άδικη” και εξήγησε πως όλη αυτή η κατάσταση δεν θα επηρεάσει την ομάδα του, παρότι ορισμένοι ήθελαν να τιμωρηθεί με περισσότερους αγώνες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην στήριξη του κόσμου, η οποία όπως είπε θα βοηθήσει την Σεβίλλη, να ξεπεράσει και αυτή την κατάσταση.

«Η εβδομάδα ήταν λίγο διαφορετική, έπρεπε να περιμένω και να δω τι θα συμβεί. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, είναι φυσιολογικό, να σκεφτόμαστε τον αντίπαλο», ανέφερε αρχικά και στη συνέχεια μίλησε για την τιμωρία του:

«Είμαι σε στενή επαφή με τον πρόεδρο, με τον Αντόνιο Κορδόν και με όλους στον σύλλογο. Δεν θέλω να αποσπάσουν την προσοχή μου από το παιχνίδι. Αν χρειαστεί να αποβάλουν κάποιον, θα το κάνουν. Αν όχι, θα εφαρμόσουν τους κανόνες όπως έχουν εφαρμόσει. Μίλησα ήδη μετά τον αγώνα, τονίζοντας κάθε σημείο, τι επρόκειτο να συμβεί και τη λύπη μου μετά την αποβολή. Το θεωρώ αδικία. Τίποτα δεν δικαιολογεί τις αντιδράσεις των ανθρώπων, αλλά θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Είτε είναι 7 είτε 16, όπως ήθελαν πολλοί, αυτό δεν εξαρτάται από εμένα. Εστιάζω μόνο στην αθλητική πτυχή, υπομένοντας τα άλλα ζητήματα, τα οποία πιστεύω ότι είναι άδικα. Έχω ζητήσει συγγνώμη, αλλά για να μην πω τίποτα περισσότερο… το δέχομαι, αυτό είναι όλο. Ό,τι βγαίνει από το στόμα μου λαμβάνεται προσεκτικά υπόψη. Δεν βγαίνει μόνο από το στόμα μου, βγαίνει από την καρδιά μου. Όλοι κάνουμε λάθη, αλλά δεν υπήρξαν προσβολές, θέλω να το τονίσω αυτό. Υπάρχει διαφορά μεταξύ διαμαρτυρίας και προσβολής. Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους».

ALMEYDA, MUY ENFADADO por su SANCIÓN de 7 PARTIDOS:



“Es UNA INJUSTICIA TOTAL!”



“No hice nada para ser expulsado… después de la roja, me equivoqué”. / @GonzaloTortosa.



https://t.co/dIyVBQMUbB pic.twitter.com/LVffBMm6I8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 20, 2026

Για την στήριξη των οπαδών ανέφερε: «Πάντα το τονίζω αυτό στους οπαδούς, πώς είναι πάντα εκεί, πώς μας στηρίζουν ακόμα και κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών. Μερικές φορές η ομάδα δεν τους δίνει όλα όσα θέλουμε. Βρίσκουν μια στιγμή ενότητας και αυτό είναι που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση».