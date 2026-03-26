Ο Ματίας Λεσόρ μπήκε στη λίστα του Παναθηναϊκού για την GBL

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην αναμενόμενη αλλαγή, με τον Ματίας Λεσόρ να παίρνει τη θέση του Ρισόν Χολμς στην 8άδα των ξένων παικτών του “τριφυλλιού” και στο ρόστερ για την GBL.

Η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στην αγωνιστική δράση, ήταν δεδομένο ότι θα επαναφέρει τον Γάλλο σέντερ στις επιλογές για την GBL, αλλά η αποχώρηση του Ρισόν Χολμς έκανε ακόμη πιο εύκολο το έργο του Εργκίν Αταμάν.

Κι αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πλέον 8 ξένους παίκτες στο ρόστερ του, τους οποίους και μπορεί να δηλώνει σε κάθε αγώνα του πρωταθλήματος, επιλέγοντας στη συνέχεια ποιοι 6 θα αγωνίζονται.

Το ρόστερ του Παναθηναϊκού για την GBL: Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Τσέντι Όσμαν, Κώστας Σλούκας, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Βασίλης Τολιόπουλος, Κένεθ Φαρίντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου, Θοδωρής Παπανικολάου, Ιάσων Καρράς, Τι Τζέι Σορτς, Αλέξης Γεράσιμος Παγουλάτος, Γιάννης Τζαλ Κιζλ, Παύλος Βασιλειάδης, Γιάννης Κουζέλογλου.