Ο Μεσίνα παραιτήθηκε από την Αρμάνι Μιλάνο και ο Ποέτα αναλαμβάνει προπονητής

Τέλος εποχής στην Αρμάνι Μιλάνο! Η “Gazzeta dello Sport” αποκάλυψε αρχικά την είδηση για να έρθει στη συνέχεια η επιβεβαίωση από την ιταλική ομάδα. Ο Έτορε Μεσίνα παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή.

Όπως όμως αναφέρεται από το ιταλικό Μέσο, ο Έτορε Μεσίνα θα παραμείνει στην Αρμάνι Μιλάνο, ως σύμβουλος του προέδρου Λέο Ντελ’Όρκο (έχει διατελέσει και πρόεδρος της ομάδας). Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, διάδοχός του θα είναι ο Τζουσέπε Ποέτα. Ο έμπειρος προπονητής, επέστρεψε στο Μιλάνο έπειτα από το πέρασμά του από την Μπρέσια

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παραίτηση του 66χρονου Μεσίνα ήρθε μετά από τρεις σερί ήττες της ομάδας, οι δυο στο πρωτάθλημα και η μια στη Euroleague.

Ettore Messina lascia l’incarico di allenatore; Peppe Poeta subito Head Coach



Comunicato ufficiale https://t.co/ICxBxXOWhb



Ettore Messina stepped down; Peppe Poeta takes the Head Coach position



Official statement https://t.co/rdVZ5KIh76 pic.twitter.com/jo7hHaGMJ4 — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) November 24, 2025

Θυμίζουμε πως η Αρμάνι Μιλάνο είναι 11η στην Euroleague με ρεκόρ 6-6 και στο ιταλικό πρωτάθλημα είναι 8η με ρεκόρ 5-4.