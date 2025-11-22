Αθλητικά

Ο Μεχντί Ταρέμι σκοράρει ανά 51 λεπτά με τον Ολυμπιακό

Ο Ιρανός επιθετικός του Ολυμπιακού αποδεικνύεται “killer” για τις αντίπαλες εστίες
Ο Μεχντί Ταρέμι (ΦΩΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΛΚΗΣ
Ο Μεχντί Ταρέμι (ΦΩΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΛΚΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-0 τον Ατρόμητο, με τους επιθετικούς του να “καθαρίζουν” το “τρίποντο”. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπι άνοιξε το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, για να μπει στο ματς ο Μεχντί Ταρέμι -στο δεύτερο ημίχρονο- και να σημειώσει τα υπόλοιπα γκολ των Πειραιωτών.

Με τα δυο γκολ που σημείωσε κόντρα στον Ατρόμητο, ο Μεχντί Ταρέμι έφτασε τα οκτώ σε δώδεκα συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Τρομερά νούμερα από τον Ιρανό επιθετικό, οι οποίος έχει αγωνιστεί 407’ με την ερυθρόλευκη φανέλα και σημειώσει ένα γκολ ανά 51 λεπτά!

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
214
189
142
96
89
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo