Ο Μεχντί Ταρέμι σκοράρει ανά 51 λεπτά με τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-0 τον Ατρόμητο, με τους επιθετικούς του να “καθαρίζουν” το “τρίποντο”. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπι άνοιξε το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, για να μπει στο ματς ο Μεχντί Ταρέμι -στο δεύτερο ημίχρονο- και να σημειώσει τα υπόλοιπα γκολ των Πειραιωτών.

Με τα δυο γκολ που σημείωσε κόντρα στον Ατρόμητο, ο Μεχντί Ταρέμι έφτασε τα οκτώ σε δώδεκα συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Τρομερά νούμερα από τον Ιρανό επιθετικό, οι οποίος έχει αγωνιστεί 407’ με την ερυθρόλευκη φανέλα και σημειώσει ένα γκολ ανά 51 λεπτά!