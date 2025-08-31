Ο Μεχντί Ταρεμί στον Ολυμπιακό – Το video με την κλήση από τους Πειραιώτες και το «τα λέμε σε λίγο»

Ολοκληρώθηκε το μετεγγραφικό “μπαμ”. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μεχντί Ταρεμί, ο οποίος θα φορέσει τη φανέλα των “ερυθρολεύκων” για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με teaser που έδωσε στη δημοσιότητα, ο Ολυμπιακός δείχνει τον Μεχντί Ταρεμί να απαντά σε μια κλήση από τους Πειραιώτες και να λέει χαρακτηριστικά “Ναι, είναι επίσημο, υπάρχει συμφωνία. Τα λέμε σε λίγο”.

Στην ουσία, ο Ιρανός επιθετικός ανήκει στον Ολυμπιακό και απομένει η επίσημη ανακοίνωση, για να ολοκληρωθεί το τυπικό της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται πως ο Ταρέμι προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 09:00, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις και στη συνέχεια πέρασε από ιατρικά, εργομετρικά και υπέγραψε το συμβόλαιό του στους “ερυθρόλευκους”.

Η Ίντερ έβαλε στα ταμεία 2 εκατ. ευρώ για τη μεταγραφή του Ιρανού φόρ, ενώ το διετές συμβόλαιο του παίκτη στους Πειραιώτες θα του αποφέρει απολαβές που θα ξεπερνούν ετησίως τα 2 εκατομμύρια ευρώ.