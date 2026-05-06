Αθλητικά

ESPN για Λούκα Γιόβιτς: «Ο Σέρβος Λουίς Σουάρες έχει βρει τον παλιό εαυτό του στην ΑΕΚ»

Το ρεπορτάζ του ESPN για την πορεία του Σέρβου επιθετικού της ΑΕΚ
Ο Γιόβιτς
Ο Γιόβιτς πανηγυρίζει για την ΑΕΚ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Λούκα Γιόβιτς έχει… αναβιώσει την καριέρα του στην ΑΕΚ, την οποία και οδηγεί προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ελλάδα, κάτι που δεν έχει περάσει απαρατήρητο στην Ευρώπη.

Έχοντας υπάρξει ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρώπης, ο Λούκα Γιόβιτς βρέθηκε μία λίστα του ESPN για όσους παίκτες είχαν ξεχωρίσει σε ηλικίες κάτω των 19 ετών και το κορυφαίο αθλητικό δίκτυο, θυμήθηκε όσα έγραφαν τότε οι σκάουτερ, αναδεικνύοντας τη μετέπειτα καριέρα του και την επάνοδό του με τη  φανέλα της ΑΕΚ.

Πιο συγκεκριμένα, το 2019 ο Σέρβος επιθετικός της Ένωσης ήταν το Νο10 ταλέντο της Ευρώπης, με το σκάουτινγκ να αναφέρει τα εξής: «Ο Σέρβος Λουίς Σουάρες με λιγότερο δάγκωμα. Ο Γιόβιτς δεν είναι ιδιαίτερα δυνατός ή γρήγορος, αλλά έχει μια φυσική αίσθηση να κάνει τις σωστές κινήσεις στην περιοχή και μια συνήθεια να τελειώνει με ηρεμία και ακρίβεια. Είναι επίσης επίμονος, χαρούμενος να κυνηγάει μπάλες, να ενοχλεί τους αμυντικούς και να δημιουργεί ευκαιρίες με τον αδιάκοπο ρυθμό του».

Σήμερα λοιπόν, το ESPN σημειώνει για τον Γιόβιτς τα εξής: «Ο διεθνής Σέρβος επιθετικός ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή ταλέντα της Ευρώπης στο απόγειό του με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης το 2018-19, και τα 17 γκολ του στην Bundesliga εκείνη τη σεζόν, έκαναν την ένταξή του στη λίστα του 2019 απολύτως δικαιολογημένη.

Ακολούθησε μια μεταγραφή 60 εκατομμυρίων ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ποτέ δεν καθιερώθηκε στην ισπανική ομάδα και η καριέρα του σταδιακά σταμάτησε μετά την επιστροφή του στη Φρανκφούρτη ως δανεικός, και στη συνέχεια πέρασε ένα χρόνο τόσο στη Φιορεντίνα όσο και στη Μίλαν. Ωστόσο, αφού αποκτήθηκε με ελεύθερη μεταγραφή το καλοκαίρι, έχει βρει τον παλιό του εαυτό στην Ελλάδα και τα 16 γκολ του έχουν συμβάλει σημαντικά σε αυτό που είναι πιθανό να κορυφωθεί σε μια σεζόν που θα κατακτήσει τον τίτλο η ΑΕΚ».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
122
116
100
96
84
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo