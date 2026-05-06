Μαρία Σάκκαρη – Λίλι Τάγκερ 2-1: Νίκη με φοβερή ανατροπή στη Ρώμη για την Ελληνίδα τενίστρια

Η Μαρία Σάκκαρη έπαιξε με τη… φωτιά κόντρα στη Λίλι Τάγκερ, αλλά μετά από ένα κακό πρώτο σετ, έδειξε την ανωτερότητά της και έφθασε στη νίκη με 2-1 σετ (5-7, 6-3, 6-0) στην πρεμιέρα του τουρνουά της Ρώμης.

Με τη Λίλι Τάγκερ (Νο92) να έχει προέλθει από τα προκριματικά στη Ρώμη, η Μαρία Σάκκαρη ήταν το φαβορί για την πρόκριση στο δεύτερο γύρο, αλλά χρειάστηκε να ανεβάσει την απόδοσή της μετά τα πρώτα γκέιμ του δεύτερου σετ για να “λυγίσει” την Αυστριακή αντίπαλό της.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε να προηγείται δύο φορές στις αρχές του αγώνα, ενώ “έσπασε” το σερβίς της Τάγκερ στο 5-4, αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει το 1-0 εναντίον της, αφού έχασε τελικά με 7-5 το πρώτο σετ.

Ακολούθησε ένα μπρέικ της Αυστριακής για το 2-0 στο δεύτερο σετ, αλλά στη συνέχεια η Μαρία Σάκκαρη άλλαξε πλήρως την εικόνα της και με ένα απίθανο 11-1 σερί στα γκέιμ, έφθασε σε μία επιβλητική ανατροπή και στην πρόκριση στο δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ρώμης.