Ολυμπιακός: 2.000 εισιτήρια έμειναν για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (10/5/2026, 19:30) για την τέταρτη αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σε ότι αφορά τη μάχη του πρωταθλήματος αλλά και της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, με το “Γ. Καραϊσκάκης” να αναμένεται να είναι κατάμεστο.

Συγκεκριμένα, έχουν απομείνει μόλις 2.000 εισιτήρια διαθέσιμα για το παιχνίδι στο Φάληρο, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να ετοιμάζεται να κάνει ακόμα ένα sold out τη φετινή σεζόν.