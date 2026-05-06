Σάκοτα για το ΑΕΚ – Μάλαγα: «Θέλω να πιστεύω ότι η ισπανική ομάδα είναι ένα κλικ χειρότερη από πέρυσι και ότι εμείς είμαστε ένα κλικ καλύτεροι»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του Final Four του Basketball Champions League, όπου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Μάλαγα το βράδυ της Πέμπτης (7/5/2026, 22:00) στον δεύτερο ημιτελικό.

Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να κάνει την υπέρβαση στην Μπανταλόνα, ξεπερνώντας το εμπόδιο της πανίσχυρης και κατόχου του Basketball Champions League, Μάλαγα.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, μιλώντας για τον μεγάλο ημιτελικό, εξέφρασε την ελπίδα ότι η ισπανική ομάδα να είναι ένα κλικ χειρότερη από πέρυσι και η ΑΕΚ ένα κλικ καλύτερη από τον περσινό ημιτελικό στα Άνω Λιόσια.

Όσα δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα

“Πιστέψτε με αν ήμασταν back to back πρωταθλητές θα έλεγα ότι είμαστε φαβορί. Είναι δύσκολος ο ρόλος του φαβορί. Η Μάλαγα έχει καλή ομάδα, τρόπαια πίσω της.

Οι προπονητές ποτέ δεν θα πουν ότι είμαστε τέλειοι. Το τρόπαιο είναι ο στόχος για όλους. Όταν είσαι εδώ πρέπει να συγκεντρωθείς στο πώς θα κερδίσεις. Είναι ωραίο να είσαι κοντά στο τρόπαιο (σ.σ. γέλια, για το γεγονός ότι καθόταν δίπλα του).

Παρακολουθώ για χρόνια αυτή την ομάδα (σ.σ. τη Μάλαγα). Πάντα σέβομαι τα κλαμπ που μένουν σε υψηλό επίπεδο για πολλά χρόνια. Θα ήθελα να πιστεύω ότι έχουμε κάνει μερικά βήματα για να έρθουμε πιο κοντά”.

Για τη δίψα για να πετύχει: “Είναι αγάπη για το μπάσκετ. Δεν έχω πίεση για να πετύχω, οπότε με κάνει να έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση. Είναι στόχος για κάθε προπονητή ανεξάρτητα από την ηλικία”.

Για τους Κουζμίνσκας και Λεκαβίτσιους: “Έχω μεγάλο σεβασμό στους Λιθουανούς παίκτες. Αγαπώ την ιστορία τους για το μπάσκετ. Ο Εχόντας δεν ήταν έτοιμος αυτή τη φορά για να υπογράψει σε εμάς για ιατρικούς λόγους. Τον Λεκαβίτσιους τον ξέραμε. Είναι πολύ εύκολο να συνεργάζεσαι με τέτοιους παίκτες”.

Για το ότι απέκλεισε την Μπανταλόνα: “Είναι εμπειρία. Εμείς προσπαθήσαμε να αποφύγουμε ισπανικές ομάδες, επειδή είναι άλλη λίγκα, άλλο στιλ, πολλούς αιφνιδιασμούς. Όσο μπορείς να αποφύγεις ισπανικές ομάδες, έχουν την καλύτερη λίγκα, η σειρά όμως με την Μπανταλόνα θα μας βοηθήσει”.