Παναθηναϊκός – Βαλένθια: 15.000 φωτογραφίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου θα σηκώσουν οι οπαδοί του «τριφυλλιού» στο Telekom Center Athens

Φωτογραφίες με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο T-Center (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το τρίτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague κόντρα στη Βαλένθια και οι οπαδοί του ετοιμάζουν… διαμαρτυρία για την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Telekom Center Athens.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δέχθηκε ποινή αποκλεισμού για τους επόμενους τρεις αγώνες της ομάδας του και κινδυνεύει να χάσει το Final Four της Αθήνας, γεγονός που θα δημιουργήσει μία… επική εικόνα στην εξέδρα, κατά τη διάρκεια του Παναθηναϊκός – Βαλένθια.

Από νωρίς έχουν τοποθετηθεί στα καθίσματα του Telekom Center Athens, 15.000 φωτογραφίες με το πρόσωπο του “ισχυρού άνδρα” της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τα οποία και αναμένεται να σηκώσουν στον αέρα οι οπαδοί του, την ώρα του τζάμπολ.

Με αυτό τον τρόπο οι οπαδοί του Παναθηναϊκού θέλουν να στείλουν και… μήνυμα στη Euroleague.

