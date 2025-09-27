Ο Μεχντί Ταρέμι υποψήφιος για τον τίτλο του καλύτερου ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται εκτός Ασίας

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρεμί, διεκδικεί το βραβείο του κορυφαίου Ασιάτη ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνίζεται στο εξωτερικό.

Η Ασιατική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τους υποψηφίους ποδοσφαιριστές για τα βραβεία της το 2025 και σ’ αυτή βρίσκεται ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρεμί.

Την περασμένη σεζόν, ο Ιρανός σέντερ φορ είχε 3 γκολ σε 43 συμμετοχές με την Ίντερ, ενώ φέτος είναι πολύ παραγωγικός με τους Πειραιώτες στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Ταρεμί διεκδικεί το βραβείο με τον Ιάπωνα winger Τακεφούσα Κούμπο της Σοσιεδάδ και τον Νοτιοκορεάτη εξτρέμ, Κανγκ-Ιν της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η ανακοίνωση των νικητών/νικητριών θα γίνει στις 16 Οκτωβρίου στο πλαίσιο των AFC Awards Riyadh 2025.