Αθλητικά

Ο Μεχντί Ταρέμι υποψήφιος για τον τίτλο του καλύτερου ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται εκτός Ασίας

Ο Ταρεμί πανηγυρίζει το πρώτο του γκολ με τον Ολυμπιακό (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Ταρεμί πανηγυρίζει το πρώτο του γκολ με τον Ολυμπιακό (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρεμί, διεκδικεί το βραβείο του κορυφαίου Ασιάτη ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνίζεται στο εξωτερικό.

Η Ασιατική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τους υποψηφίους ποδοσφαιριστές για τα βραβεία της το 2025 και σ’ αυτή βρίσκεται ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρεμί.

Την περασμένη σεζόν, ο Ιρανός σέντερ φορ είχε 3 γκολ σε 43 συμμετοχές με την Ίντερ, ενώ φέτος είναι πολύ παραγωγικός με τους Πειραιώτες στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Ταρεμί διεκδικεί το βραβείο με τον Ιάπωνα winger Τακεφούσα Κούμπο της Σοσιεδάδ και τον Νοτιοκορεάτη εξτρέμ, Κανγκ-Ιν της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η ανακοίνωση των νικητών/νικητριών θα γίνει στις 16 Οκτωβρίου στο πλαίσιο των AFC Awards Riyadh 2025.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo