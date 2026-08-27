Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός καταγγέλλει επίθεση ποδοσφαιριστή της Χράντετς Κράλοβε στον Γιώργο Κυριακόπουλο

Επεισόδιο με παίκτη της τσεχικής ομάδας και τον διεθνή μπακ στο φινάλε της αναμέτρησης
Ο Κυριακόπουλος
Ο Κυριακόπουλος στο ματς του Παναθηναϊκού στην Τσεχία (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε την Χράντετς Κράλοβε στα πλέι οφ του Conference League, μετά από γκολ του Ντέσερς στην παράταση, σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι, που είχε και ένταση στο φινάλε, με τους “πράσινους” να καταγγέλλουν και επίθεση στον Γιώργο Κυριακόπουλος.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την πλευρά του Παναθηναϊκού, μετά το τέλος του αγώνα με την Χράντετς Κράλοβε στο Conference League, άτομο με διαπίστευση από την πλευρά των Τσέχων έκανε απρόκλητη επίθεση στον Κυριακόπουλο, την ώρα που οι παίκτες του “τριφυλλιού” πήγαιναν προς τους οπαδούς τους στην κερκίδα, για να πανηγυρίσουν την πρόκριση.

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε έτσι σε επίσημη καταγγελία του περιστατικού στην UEFA και περιμένει την τιμωρία των Τσέχων, παρά το γεγονός ότι υπήρξε απολογία λίγο αργότερα, από τον θύτη, ο οποίος και φαίνεται ότι ήταν ποδοσφαιριστής της Χράντετς, που είχε μείνει εκτός αποστολής.

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Αθλητικά
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